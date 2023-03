Guido Bellido: "Dina Boluarte tiene la legalidad, pero no legitimidad"

"Lo que vamos a tener el día viernes es desestimar lo que ha puesto en reconsideración Montoya. Porque nosotros estamos de acuerdo que la comisión de Constitución vuelva a tocar el tema. Si es que la reconsideración pasa se queda ahí. Montoya pidió la reconsideración para que en esta legislatura no se toque. La comisión de Constitución lo va a tener que debatir. No podemos decir que este año no habrá adelanto de elecciones, aunque hemos visto que en cuatro meses se puede llevar a cabo un proceso electoral simplificado", explicó.