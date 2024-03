Gustavo Adrianzén: "En este gobierno no tenemos ninguna denuncia por corrupción"

Sobre el tema de los relojes Rolex, el cual a+un no hay uan respuesta concreta por parte de la mandataria, señaló que se encuentras en sede fiscal y donde se están haciendo las explicaciones. "Me parece insólito que se hable de un desbalance patrimonial cuando ya se han hecho análisis puntuales del patrimonio de la señora presidenta y no se ha encontrado ningún desbalance", indicó.