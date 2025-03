El premier abordó la acusación de abandono de cargo, la cual fue desmentida, afirmando que la presidenta no ha abandonado su puesto. Citó el hecho de que la presidenta firmó más de noventa resoluciones mientras estuvo ausente debido a las intervenciones médicas.

“Vamos a demostrar en la Fiscalía que no hubo abandono del cargo. Lo que hay es una campaña sostenida, sistemática y permanente desde el Ministerio Público en contra de la señora presidenta de la República y algunos miembros del Poder Ejecutivo”, expresó.

En particular, mencionó el caso del ministro del Interior, alegando que el proceso no avanza porque no hay colaboración suficiente de algunas autoridades.