Gustavo Adrianzén sobre Dina Boluarte: "El silencio no tiene que entenderse como obstrucción a la justicia"

En conferencia de prensa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), remarcó que el silencio es un derecho que los ciudadanos "deciden ejercerlo o no". En ese sentido, instó a que, para el caso de la mandataria, no se aplique el refrán de que quien "calla otorga" ya que, según su versión, "eso procesalmente no existe".