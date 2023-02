Héctor Ventura: "Figura de asamblea constituyente es ilegal"

Respecto al caso de supuesta agresión a un policía que se viene desarrollando en la comisión de Ética, el congresista de Fuerza Popular indicó que "jamás he agredido al policía, y no lo digo yo, porque he presentado videos, informes de testigos. La propia testigo presentado por el supuesto agredido, ella refiere que jamás ha visto una agresión cometida por el congresista Ventura hacia el mismo policía. Es más, la misma testigo ha rechazado las afirmaciones realizadas por el propio policía y le ha increpado".