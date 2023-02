Waldemar Cerrón: "No es democrático que no se consulte por una Asamblea Constituyente"

Cerrón manifestó que hubo un consenso, pero que no puede estar tranquilo luego de la muerte de más de sesenta personas durante las movilizaciones en el país, señaló también que estas decisiones son finalmente democráticas, aunque lo que si le preocupó fue que no considera democrático que no se le haga a la población la consulta sobre si quieren o no una Asamblea Constituyente.