Hernando de Soto y Progresemos en ruptura por control partidario

De Soto exigió designar a candidatos "a dedo"

Según Jaimes, el comunicado de De Soto pide ser presidente del partido y designar a senadores y diputados sin elecciones internas, lo cual está prohibido por ley. “Eso no va a ocurrir, nadie en el Perú está por encima de la ley”, afirmó. También señaló que De Soto no ha cumplido compromisos básicos, como viajar al interior del país ni usar los símbolos partidarios.

Acuerdo político fue solo un preacuerdo sin validez legal

Jaimes aclaró que el documento mencionado por De Soto fue un preacuerdo sin rúbrica formal y que no se ajustaba a la ley ni al estatuto del partido. “Nunca volvimos a sentarnos a corregirlo conforme a ley”, indicó. Afirmó que el partido no puede comprometer exclusividades ni ceder espacios sin elecciones internas .

Denuncias sobre afiliados y dinero fueron desmentidas

El futuro de De Soto en el partido es incierto

Jaimes aseguró que no ha iniciado ninguna medida disciplinaria, pero el Tribunal de Ética podría actuar si se determina una infracción. También aclaró que el economista no ha sido retirado del partido, pero su continuidad dependerá de sus acciones. “Yo no tengo rencor. Si vuelve con los brazos abiertos, lo escucharemos. Pero el partido no es un ‘chacra’”, concluyó.