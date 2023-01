Hugo Espino: Yenifer Paredes me pide un chip por temor a ser chuponeados

“En la primera reunión me invita Yenifer Paredes, en la cual me indica que la señora Lilia quiere conversar conmigo. Me acerco a Palacio de Gobierno en horas de la tarde por la entrada principal y me pidieron que pueda facilitar un chip, para dialogar con la señora Lilia, porque tenía miedo, en el lugar donde estaba, la pudieran chuponear”, dijo Espino en el Congreso.