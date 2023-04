Humberto Abanto criticó accionar de la policía y la fiscalía en la detención de Geiner Alvarado

Y es que el doctor Abanto refiere que el ex ministro fue intervenido sin recibir la notificación judicial correspondiente, más aún, no se permitió que esté acompañado por su abogado, "Hay dos cosas que no pueden pasar para ninguna persona en el Perú, no tener asistencia legal durante la detención y no ser detenido sin un mandato judicial vigente", declaró Abanto, quien también indicó que su patrocinado tenía toda la decisión de entregarse.