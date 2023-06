Indecopi: Imponen más 90 sanciones a colegios por casos de bullying no atendidos

“El Indecopi ha intervenido y sancionado a colegios que, pese a que se han registrado casos de bullying en sus instalaciones, no han brindado las medidas de atención adecuadas. No han llevado al niño al centro de salud más cercano para la atención cuando hay una situación vinculada con un caso de violencia física, o no se le ha brindado un adecuado apoyo psicológico. Por otra parte, se han dado casos que el colegio no ha contado con el psicólogo, que es importante para este tipo de casos y para interactuar con los padres de familia”, remarcó.