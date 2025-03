En diálogo con Canal N, Neira señaló que, ante la crisis de seguridad, algunos colegios privados están considerando volver a la virtualidad, pero advirtió que esto no reemplaza a la educación presencial.

Recordó la experiencia durante la pandemia y enfatizó que los estudiantes no aprenden igual en esta modalidad. Además, afecta su desarrollo emocional y social.

Uso de celulares en las escuelas

Sobre las iniciativas legislativas que buscan prohibir el uso de celulares en los colegios, Neira argumentó que estas propuestas no se ajustan a la realidad peruana. Explicó que en la mayoría de escuelas ya no se usan celulares en clase, por lo que una prohibición general no tendría mayor impacto.