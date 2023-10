Ipsos: Un 57% desaprueba a Rafael López Aliaga como alcalde de Lima

“El alcalde López Aliaga, como muchos de los alcaldes de su partido, generan la sensación de que no hacen política. Lo que hacen visible son sus desafectos, sus enconos, como contra ‘Rutas de Lima’. No hacen visible la posibilidad de hacer cosas y gestar y administrar a satisfacción del ciudadano, sino a mostrar sus rabias y cóleras. Tanto Rafael López Aliaga, como muchos alcaldes de su partido, no están haciendo verdadera política, y creen que su temperamento o fobias van a estar por encima de lo que la ciudadanía está esperando, que son resultados, es gestión, es satisfacción de algunos aspectos ineludibles de la administración edil”, advirtió César Campos al ser consultado sobre el tema en Hora y Treinta.