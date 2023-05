Isabel Cortez luce medalla entregada por Dina Boluarte en ‘selfie’ con Alejandro Muñante

"No he cambiado, ni cambiaré mis principios. (La) he denunciado en su momento junto con mi bancada. Pedimos que vaya al Congreso a explicar los asuntos. Nunca me he quedado callada (...) No es una Dina (Boluarte) diferente, es la misma persona. Y las investigaciones se están realizando. Mientras no haya un informe completo del Ministerio Público o Poder Judicial tienen que hacer su trabajo", explicó.