Jaime Chincha: "No afirmé que las FF. AA. planearan un golpe"

"No había necesidad para que el Ministerio de Defensa, rápido, escriba en el Twitter y digan Fakenews, porque no escucharon bien (...) En ningún momento he dicho que el Comando Conjunto esté preparando un golpe. No, porque eso es delito de rebelión, tentativa al desorden público. Y lo que estamos procurando aquí, cada noche, es encontrar una salida a la crisis, evitar más violencia, evitar más muertes de civiles y de policías. Y tenemos que salvar al país", indicó durante su programa Octavo Mandamiento.