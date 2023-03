Jefe del Cenepred: "Ser preventivo no vende para los alcaldes"

"A estos alcaldes de ahora no le podemos echar tampoco toda la culpa porque tienen tres meses. Es que hay algunos que tienen su primera gestión y no conocen de eso, de la gestión de riesgo (...) Estamos tan acostumbrados a ser reactivos en todos los aspectos de la vida. El ser preventivo no vende para los alcaldes, es mejor visualizarse como reactivos. Porque si se hacen obras de prevención, la población no te entiende para que estás invirtiendo el dinero y es preferible gastarlo cuando está visualizada toda la emergencia", indicó en entrevista a Octavo Mandamiento.