Jefe de la PNP ante anuncio de marchas: "Garantizamos la seguridad de los ciudadanos de Lima y a nivel nacional"

“Nosotros tenemos que garantizar que nuestros ciudadanos no se vean amenazados por delincuentes que los van a atacar en la vía pública, que le van a intentar quitar su celular. Por eso, toda esta capacidad operativa tiene que estar a disposición de la seguridad ciudadana y no entretenernos en controlar a personas que quieran subvertir el orden y la seguridad pública. Ese es el compromiso que tenemos en estas fiestas de 28 de julio. Queremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, no solo de Lima sino a nivel nacional”, dijo tras participar en un ensayo de la PNP para el desfile cívico militar del 29 de julio.