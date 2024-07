“Siempre va a ver la posibilidad de un aprovechamiento de este tipo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con mensajes que recibimos. Tu cuenta Microsoft ha sido suspendida o tu acceso a Windows está permanentemente congelado dale clic acá, no acepten esos mensajes. (…) Si tu computadora no enciende entra acá. No entren a ningún lugar hoy”, sostuvo.