Jorge del Castillo sobre congresistas que no apoyan adelanto de elecciones: "Su accionar puede ser político"

El expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, fue entrevistado en Hora y Treinta y dio su opinión respecto a la posición de algunos congresistas que no quieren apoyar un posible adelanto de elecciones. Según refiere, no hay voluntad de resolver el tema, pues muchos no lo hacen por cuestiones económicas, sino buscando posiblemente que beneficiar al líder de su partido para que candidatee si el proceso se da en el 2026.