“Cuando llegamos al gobierno en 2006, el presidente Alan García se bajó el sueldo de 42 mil soles a 16 mil desde el primer día. Nosotros, ministros y congresistas, hicimos lo mismo. Era un gesto de austeridad. Ahora se pretende más que duplicar el sueldo de la presidenta, eso es una impertinencia, es no entender la política ni al pueblo peruano”, sostuvo.

Del Castillo señaló que, si bien puede discutirse que el sueldo presidencial esté por debajo de lo que perciben fiscales supremos, tribunos u otros altos funcionarios del Estado, “el problema no es el monto, sino el momento y la intención política”.

“Todavía no terminan de enterrar a los muertos de Pataz y ya están pensando en subir sueldos. Es grotesco”, agregó.

Respecto a la autoría de la propuesta, que ingresó a la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado 28 de abril, el también excongresista no duda de que se trata de una decisión impulsada por la propia presidenta Boluarte o su entorno más cercano.

“No me vengan con que un director general se le ocurrió subirle el sueldo. Esto no se decide sin consultarle. Claro que hay un pedido expreso de ella o del primer ministro”, afirmó.

En esa línea, Del Castillo también hizo un llamado a que se retire la iniciativa por considerarla inapropiada: “Yo dejaría que el próximo gobierno decida ese tema. No se dan normas para beneficio personal en un gobierno con los niveles de desaprobación como este”.

Asimismo, opinó que la crisis en el gabinete es insostenible y que se requiere una recomposición total. “El premier Adrianzén debería dar un paso al costado. No es una mala persona, pero el nivel de desgaste es insalvable. La fuga de ‘Cuchillo’ ha sido la estocada final”, dijo.

El exjefe del gabinete ministerial propuso reforzar la inteligencia, establecer una base militar y desplegar unidades especializadas de la Policía con verdadera capacidad operativa. “No hay liderazgo, no hay capacidad de mando. Los policías no se la juegan porque saben que arriba no los respaldan”, concluyó.