Jorge Nieto: "La primera mujer presidente ha atado su destino a más de 60 muertes"

"Soy partidario de un debate constitucional. En la estrategia de un sector de la izquierda, lo importante no es el debate constitucional ni es la Constitución, es la asamblea. Porque siguen la lógica del doble poder. Tenemos el gobierno, no tenemos el poder. Evidentemente, hay cosas que deben ser cambiadas en la Constitución, porque toda esta crisis política no encuentra solución en la Constitución del 93", puntualizó.