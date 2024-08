“Efectivamente. Yo estoy diciendo mi verdad ante fiscalía con todas las evidencias he entregado porque yo no tengo porqué mentir. Yo he sido una víctima acá, he entregado el %, como todos. En total, ¿cuánto te ha descontado el congresista Arriola? Yo he hecho un cálculo aproximado de 30 mil soles”, reveló Isabel cuya habla por primera vez y en exclusiva para Cuarto Poder.