José Cueto: Renovación Popular definirá este viernes a quien respaldará para la segunda vicepresidencia del Congreso

“Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con un adelanto de elecciones. Creo que el discurso está agotado. Ha sido el quinto día de Pleno perdido, cuando el pedido ha sido rechazado en varias oportunidades. Este pedido para que se pueda reabrir el tema [adelanto de elecciones], nosotros no lo vamos a apoyar. Estamos esperando a que no proceda y no tienen los votos para sacar adelante el tema”, mencionó.