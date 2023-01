Congresista José Cueto señaló que situación del país "es responsabilidad del Ejecutivo"

Precisamente sobre este tema, se le consultó respecto a las imágenes que mostrarían las circunstancias en que un manifestante falleció en la marcha del último sábado, a lo que Cueto manifestó que no le consta que se tratara de un efectivo policial el responsable del hecho. "Yo he visto el video y yo no he visto un efectivo de la policía disparar, de ninguna manera, a mí me preocupa cuando hay estos adelantos de opinión de la prensa, y no me extraña de los señores de izquierda, yo no he visto a un efectivo disparar y por ultimo eso lo determinarán las investigaciones", declaró.