Juan Villena: "La pandemia ya no está con nosotros, pero no significa que el virus no exista"

"La expresión pandemia, terror, temor ya no están con nosotros, pero no significa que el virus no exista y menos que ya no esté en el Perú. Como un número grandes de casos ya pasa a la historia sin ninguna duda. Salvo que el virus mute de tal naturaleza nuevamente produzca un brote o una epidemia que no sea cubierta por la vacuna actual o los anticuerpos por la infección anterior", explicó en entrevista a Octavo Mandamiento.