Julio Midolo sobre solicitud de 35 años de prisión contra expresidente: "Pedido contra PPK es abusivo"

“Nadie ha sindicado al señor Kuczynski de haber participado en un acto de corrupción. Por otro lado, para establecer responsabilidad en un caso de lavado de activos hay una prueba fundamental que la Fiscalía no ha podido conseguir todos estos años: un informe de un perito que diga que los fondos con los que servicios que brindó la empresa del señor Kuczynski eran fondos sucios, maculados. No existe. El Ministerio Público no tiene un caso sólido”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.