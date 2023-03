Kira Alcarraz: "Invitar a Alberto Otárola al Congreso es quitarle el tiempo"

"Para mí no es que me llame la atención. Porque el invitarlo al congreso es quitarle tiempo para que siga trabajando. Vote a favor porque lo que se está haciendo no es interpelar, se le está llamando para preguntarle lo que pasó en la San Marcos, pero parece que algunos congresistas no la tienen clara. La universidad San Marcos es para estudiantes, no para manifestantes. Para mí lo que ellos hicieron (el gobierno) está bien, pero algunos congresistas quieren que se lo expliquen con manzanas", explicó en entrevista a Octavo Mandamiento.