En diálogo con Canal N, argumenta que la discusión que se está cuestionando tiene que ver con la interpretación de la ley por parte de los jueces, lo cual no constituye una falta grave.

En su opinión, la interpretación judicial debería resolverse a través de los medios legales apropiados, como el debido proceso, y no mediante sanciones disciplinarias. Además, subraya que la interpretación de la ley no debería ser objeto de una sanción disciplinaria, ya que las discusiones interpretativas no se consideran faltas graves.