Luis Lamas Puccio sobre Keiko Fujimori: El Tribunal Constitucional no puede emitir pronunciamiento de fondo

“El Tribunal Constitucional no puede emitir pronunciamiento de fondo en el sentido si la señora Keiko es o no penalmente responsable respecto a los hechos que motivan este proceso. Hay que respetar las formas y las formas han sido respetadas y este es un tema de fondo, es un tema que tendrá que ser resuelto por el Poder Judicial y no por el Tribunal Constitucional, porque si no implicaría que la justicia constitucional estaría invadiendo la justicia penal ordinaria”, sostuvo.