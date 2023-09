Luis Valdivieso sobre crecimiento de la economía: "Faltan decisiones políticas"

“La administración Boluarte está haciendo un esfuerzo en la dirección correcta, pero faltan decisiones políticas y operadores políticos. El problema es en parte político por la incertidumbre que no llega a aclarar el panorama. Nos debe quedar claro que las elecciones deben ser en el 2026 y debe haber otras reglas del juego. No podemos llegar a una primera vuelta con 30 partidos, y quien pase a segunda vuelta tenga menos del 15%, que no representa a nadie en el país”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.