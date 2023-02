Machu Picchu: Una maravilla mundial que cerró ante el temor a las manifestaciones

Aguas Calientes se ha convertido en un pueblo desolado. No es un virus que ha obligado a todos a esconderse, es simplemente que no hay turismo y sin turismo, aquí, no hay nada. Las pocas personas que se ven caminando son residentes. Las otras son los turistas extranjeros con los que llegamos, como la familia De la Torre de Argentina. Son sumamente amables y educados. En la garita del Ministerio de Turismo, no los trataron igual, solo les dijeron que prueben suerte caminando hasta el santuario.