Magistrada Luz Pacheco sobre caso Fujimori: "Las sentencias del TC son inimpugnables"

“La competencia de la Corte [IDH] no es que sea ilimitada. Nosotros no nos hemos pronunciado sobre el alcance de la resolución porque no era materia de esa aclaración. Pero puede ser que, a lo mejor, el juez que tiene que cumplir la sentencia, considere que se debe someter a la Corte y no al Tribunal; pero hay un mandato expreso y las sentencias constitucionales tienen prevalencia sobre cualquier otra. Entonces, la persona afectada haría una apelación por salto”, remarcó.