Mesa Directiva acuerda beneficios para sus integrantes

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha convocado a la Comisión Permanente para este jueves 21 de julio. De los 12 dictámenes que han sido incluidos en esta sesión, no ha sido prevista una citación al ministro de Justicia, Félix Chero, cuestionado por la oposición luego que dijera este lunes a un medio local que el gobierno "no descartaba" la posibilidad de un cierre del Parlamento si la nueva Mesa Directiva no opta por una "línea de consenso" con el Poder Ejecutivo.