Mesa Redonda: Estibadores seguirán trabajando pese a negativa municipal

“Nosotros vamos a seguir laborando, es lo que nos corresponde. Nosotros no venimos laborando de la noche a la mañana. Algunos tienen 30 años trabajando y dependen de este trabajo. Y no es posible que el señor alcalde manifieste que este 2024 no va a renovar el permiso. Con todo respeto, nosotros vamos a seguir laborando. Nosotros tenemos un reconocimiento de Registros Públicos y la municipalidad. Esto ha sido aprobado por el Congreso en 2005. Estamos hablando de 1200 trabajadores en todo el perímetro de Mesa Redonda y Grau”, sostuvo uno de sus líderes en diálogo con Canal N.