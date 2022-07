Militante de Perú Libre fue nombrada embajadora en Noruega

La militante de Perú Libre, Isabel Soria Reátegui, ha sido nombrada como embajadora de Noruega, a través de una Resolución Suprema publicada hoy. La maestra de 62 años ha sido cuestionada por no ser diplomática de carrera y no tener ninguna experiencia en política exterior representando al estado. Además,Soria no tiene estudios superiores concluidos, según su hoja de vida.