Mincetur cuestiona paro de transportistas: "Hay intereses detrás"

“Tenemos que tener claro que, a veces, hay muchos intereses detrás de este tipo de convocatorias. No son convocatorias por la paz, y eso debemos tenerlo claro todos los peruanos. Aquí, muchas veces, hay otros intereses detrás. Lo que tenemos que pensar es que todos los peruanos de bien tenemos que trabajar unidos y dialogar por aquellas cosas que, algunos sientan que no se están haciendo de la manera que deberían hacerse. Eso nos lleva a un diálogo, no a paralizaciones”, dijo en diálogo con la prensa.