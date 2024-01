MINEM: Exportaciones mineras al alza por alta demanda de cobre, oro, zinc y plomo

Las exportaciones mineras peruanas vienen experimentando un buen momento de su actividad, en octubre del 2023 el valor de las exportaciones metálico y no metálicos sumaron US$ 3,519 millones, un incremento de 12.8% en comparación al mismo mes de 2022 (US$ 3,120 millones), debido a la creciente demanda impulsada por la fabricación de componentes de tecnologías renovables.