MINEM: Macrorregión Sur recibió más de S/ 3 541 millones en transferencias por canon

Respecto al resto de regiones del sur, le siguen Arequipa con más de US$ 373 millones de inversión; luego Apurímac con US$ 225 millones; seguida de Cusco con más de US$ 199 millones; Puno con más de US$ 163 millones; asimismo Tacna con una cifra que supera los US$ 114 millones