Ministro de Educación: "Yo no veo un gobierno débil sino fuerte"

"Este gobierno, de esta mujer andina, que no tiene bancada en el Congreso, pero que tiene grandes amigos en las bancadas. Y es el Gobierno que tiene mejor relación con el Legislativo y por eso podemos avanzar en aquellos derechos e intereses de la población. No somos un gobierno débil, somos un gobierno que estamos construyendo una madurez democrática y política, para que en adelante no venga ningún grupito que quiera quebrar la democracia, el Estado de derecho, y en menos de cinco años tengamos seis presidentes. Somos un gobierno sólido, fuerte y unido a pesar del ruido político", dijo.