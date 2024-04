Titular del Midis dijo que no comparte la opinión del ministro de Economía sobre que el Gobierno "es débil"

"Yo no comparto esa opinión porque este Gobierno no solamente ha demostrado que tiene en el centro de su acción al ciudadano, sino que es un Gobierno que quiere escuchar y resolver los problemas. Por eso es que nosotros, en los primeros meses, hemos contenido una protesta social que, en muchos casos, ha sido muy justa, porque había un Estado que no respondía al interés de la población", sostuvo Demartini.