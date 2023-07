Ministro de la Producción: "No podemos dialogar con quienes piden liberar a un preso"

"Si me pregunta es que si estamos intentando dialogar con quienes convocan estas manifestaciones, le diré que no. Porque no podemos dialogar con quienes piden que se libere a un preso [...] Y no creemos que el eje del debate puede ser si se libera a una persona que ha cometido un delito, que es el señor [Pedro] Castillo", aseguró el titular del Ministerio de la Producción (Produce).