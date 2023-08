Ascensos irregulares en la PNP: Mininter tomará decisión este lunes, informó ministro Romero

"Lamentablemente tenemos nosotros que ser claros. Estos últimos años el país, no solamente la Policía, las instituciones, muchísimas, tienen altos niveles de corrupción. (...) El tema de la corrupción y de aquellos policías que juramentaron en algún momento por su país, por la patria y no cumplieron, sin duda se van, dan un paso al costado. Nosotros no lo podemos permitir", manifestó.