Ministro Rómulo Mucho: "Evaluaremos cómo es que se encuentra Petroperú"

Finalmente evitó opinar sobre el ministro de Economía, José Arista y los cuestionamientos surgidos tras su elección. "No tengo otra opinión ni comentario, esperaremos que la presidenta tome la decisión correspondiente, estamos supeditados al mensaje del gobierno. [...] Estamos empezando a caminar a 100 por hora y puede haber un freno, yo vengo de la empresa privada, nunca he sido mercantilista, me considero un peruano 100% cabal y he venido a trabajar y ayudar al gobierno, y más que al gobierno, al país", dijo Mucho.