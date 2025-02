La petrolera estatal presentó una proyección de un déficit de S/ 1,034 millones se redujo a S/ 85 millones este lunes 17 de febrero y, aunque, se dio este avance, el presidente del directorio, Alejandro Narváez, no descartó la posibilidad de solicitar un nuevo rescate económico al Ejecutivo.

Sin embargo, el titular de Petroperú reconoció que no se puede descartar la necesidad de acudir nuevamente al Estado en caso de dificultades.

"No debiera tener necesidad de acudir al Estado. No debiera. Nunca digas de este no ha de beber, pero por lo menos nos esforzamos por evitar eso", señaló Narváez.