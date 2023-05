Ministro de Trabajo se defiende: “Hay sectores que no les gusta mi presencia en el ministerio”

Al ser consultado si daría un paso al costado mientras se realizan las investigaciones, negó eso. “Los que me conocen saben que en los momentos más difíciles saco lo mejor de mí. Yo vengo del ámbito privado, he renunciado a varias actividades para servir al país, me informaron de lo que me pude haber metido y que pasarían este tipo de cosas, no pensaba que era tan rápido, pero podían pasar”, declaró.