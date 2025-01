Ministro de Trabajo se opone a prohibición de minifaldas

Maurate: "Las personas tienen derecho a vestirse como consideren"

En su intervención, Maurate dejó claro que no apoya ninguna medida que vulnere los derechos constitucionales de las personas. "No creo que haya esa decisión, no conozco esto. No hay ninguna norma legal que prohíba la vestimenta de una persona", declaró para Canal N este 9 de enero de 2025.