Ministros de Estado entablan diálogo con las autoridades de la región Lima

A pesar de esta reunión, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social no fue ajeno en comentar sobre las movilizaciones que se vienen registrándose en los últimos días en contra del Gobierno y del Congreso, "Estoy seguro que hay miles de peruanos que quieren ser escuchados y a la vez entender que hay un Estado que ya no les va a dar la espalda, eso ya pasó hace muchos años, hay brechas sociales muy grandes, pero que yo creo que en un gobierno de transición podemos solucionar y encaminar para el gobierno que venga, y tenga claro el camino del desarrollo y no el de la anarquía y sobre todo el desorden", señaló.