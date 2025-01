Minsa insta a actuar rápido para evitar muertes por dengue

Minsa alerta sobre aumento de casos de dengue

"En el dengue se mueren porque no lo diagnostican temprano, no los atienden temprano. Si el dengue se atiende rápido, no tendría por qué morirse", señaló el ministro, quien hizo un llamado urgente a la población: "Al primer síntoma que tengan, fiebre, dolor muscular, malestar, acudan de inmediato al centro de salud para hacer el diagnóstico".