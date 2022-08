Mulder: "Ha habido una agresión directa contra los partidos políticos"

Jorge Nieto: "El presidente no debió pedir viaje a Colombia"

En #OctavoMandamiento, Jorge Nieto, exministro de Defensa, opinó que ante la crisis de gabinete por la renuncia de Aníbal Torres, el presidente Castillo debe priorizar la elección de su nuevo equipo de gobierno antes que viajar al extranjero. "No tenemos gobierno, no hay gabinete, no hay primer ministro, está en la cuerda floja", dijo.