Municipalidad de Lima denuncia penalmente a Rutas de Lima por impedir uso de peaje en Puente Piedra

“Han abandonado las casetas y han encerrado cinco carriles de la vía. No entendemos la razón, hemos pedido explicaciones al personal de Rutas de Lima, quienes solamente refieren que no sabe y no opinan”, dijo Liz Jorg-Lizano Gálvez, titular de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).