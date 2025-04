“La verdad no medimos este riesgo al entrar en política”, dijo Heredia, al referirse a las consecuencias de su incursión en el ámbito político.

Heredia destacó que los llamados colaboradores eficaces habían cambiado su versión en el proceso, y que las acusaciones de dinero proveniente de Venezuela o Brasil no eran ciertas.

Afirmó que en la investigación no se ha encontrado evidencia que demuestre la existencia de valijas diplomáticas con dinero para financiar la campaña del 2006 o 2011, tal como lo mencionaron los acusadores.

“Señores, nunca recibí dinero del gobierno de Chávez de Venezuela ni del presidente Lula de Brasil, ni de ninguna empresa brasileña", aseguró. Asimismo, cuestionó la veracidad de los testimonios de los colaboradores eficaces, quienes, según ella, buscaban vengarse por disputas previas con el ex presidente Ollanta Humala.

Heredia también enfatizó que, al no haber ocupado un cargo público, no tuvo acceso a recursos del Estado y que no existía un desbalance patrimonial en su contra. “Lo que ha existido, y ustedes mismos lo han visto, es un pésimo análisis pericial de la fiscalía”, indicó.